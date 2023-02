Vigon And The Dominos LE SONOGRAF, 4 mars 2023, LE THOR.

Vigon And The Dominos LE SONOGRAF. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Vigon est un chanteur marocain naturalisé en France, né à Rabat, spécialisé dans le rhythm and blues, apparu dans le milieu des années soixante. Vigon rencontre Didier Marty (leader des Rolling Dominos) lors d’enregistrements en studio pour Jacques Barsamian. Ils se découvrent une passion commune pour le rock’n’roll de Little Richard et le rhythm’n’blues. Mais au-delà de leur amour de la musique américaine des fifties et sixties, une amitié simple et sincère se noue. Didier Marty l’invite à chanter une version de « Blueberry hill » sur le troisième album des Rolling Dominos et c’est une révélation, la voix de Vigon et le son du groupe se marient à merveille. L’aventure commence au petit journal Montparnasse à Paris avec un hommage à Little Richard. Puis ils partagent la scène dans des festivals de renom. Le son de Vigon and the Dominos est celui du rock’n’roll et du rhythm’n’blues comme on l’aime, sauvage et élégant, cuivré à souhait et plein de feeling, d’énergie et d’amour. Ils aiment ça et ils le partagent avec plaisir avec le public. Vigon Vigon

LE SONOGRAF LE THOR ZA LA CIGALIÈRE D 901 Vaucluse

