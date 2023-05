Les Estivales Ferme de Villemenard Catégories d’évènement: Cher

Vignoux-sur-Barangeon

Les Estivales Ferme de Villemenard, 3 juin 2023, Vignoux-sur-Barangeon. Marché à la ferme avec plus de 20 exposants.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 18:00:00. .

Ferme de Villemenard

Vignoux-sur-Barangeon 18500 Cher Centre-Val de Loire



Farm market with more than 20 exhibitors Mercado agrícola con más de 20 expositores Bauernmarkt mit über 20 Ausstellern Mise à jour le 2023-05-09 par OT VIERZON

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vignoux-sur-Barangeon Autres Lieu Ferme de Villemenard Adresse Ferme de Villemenard Ville Vignoux-sur-Barangeon Departement Cher Lieu Ville Ferme de Villemenard Vignoux-sur-Barangeon

Vignoux-sur-Barangeon Ferme de Villemenard Vignoux-sur-Barangeon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vignoux-sur-barangeon/

Les Estivales Ferme de Villemenard 2023-06-03 was last modified: by Les Estivales Ferme de Villemenard Ferme de Villemenard 3 juin 2023 Ferme de Villemenard Vignoux-sur-Barangeon

Vignoux-sur-Barangeon Cher