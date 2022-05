Vignobles, nos terroirs extraordinaires Nothalten, 28 juin 2022, Nothalten.

Vignobles, nos terroirs extraordinaires Nothalten

2022-06-28 10:30:00 – 2022-08-31

Nothalten Bas-Rhin

EUR Suivez nous au cœur de notre vignoble et découvrez le lien étroit entre les propriétés géologiques d’un sol et les arômes de terroir dans le vin. Lydie vous guidera au cœur de son domaine viticole Sohler, labellisé haute valeur environnementale, dont les vignes poussent dans trois milieux géologiques différents. Dégustez plusieurs cépages dans leur lieu d’origine, y compris le fameux Muenchberg Grand Cru. Munissez vous d’une paire de basket, d’un couvre chef, et de votre curiosité. On vous attend! Nous vous fournirons un porte verre et un verre.

Balade dans les vignes avec dégustation conviviale

Suivez nous au cœur de notre vignoble et découvrez le lien étroit entre les propriétés géologiques d’un sol et les arômes de terroir dans le vin. Lydie vous guidera au cœur de son domaine viticole Sohler, labellisé haute valeur environnementale, dont les vignes poussent dans trois milieux géologiques différents. Dégustez plusieurs cépages dans leur lieu d’origine, y compris le fameux Muenchberg Grand Cru. Munissez vous d’une paire de basket, d’un couvre chef, et de votre curiosité. On vous attend! Nous vous fournirons un porte verre et un verre.

Nothalten

dernière mise à jour : 2022-05-12 par