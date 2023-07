Visite du vignoble en toiture de Paris, Le Marais Vignoble sur le toit Paris, 23 juillet 2023, Paris.

Visite du vignoble en toiture de Paris, Le Marais 23 juillet et 6 août Vignoble sur le toit Uniquement sur inscription nominative, contrôle sécurité entrée du bâtiment, 10€ par personne, maximum 18 personnes, minimum 6 personnes, accès non PMR, montée d’un escalier, pas d’ascenseur, prévoir chaussures de marche fermées, tenue de pluie/de soleil

Vous serez accueilli au cœur d’un site historique en plein cœur de Paris dans le Marais.

La visite commencera par une présentation du quartier et du site visité.

Nous monterons ensuite l’escalier pour découvrir le premier vignoble en toiture de Paris.

Vous découvrirez comment ce projet a été rendu possible.

Une présentation du concept d’aménagement de la toiture, des sols, du climat et des cépages choisis sera faite. Vous pourrez découvrir l’ensemble du cycle de développement de la vigne et le travail du vigneron tout au long de l’année. Les tous derniers secrets du vignoble de Paris Le Marais vous seront livrés.

Vignoble sur le toit 1 place Baudoyer 75004 PARIS Paris 75004 Quartier Saint-Gervais PARIS Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://levignobledeparis.urbagri-community.org/accueil »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T12:00:00+02:00 – 2023-07-23T13:00:00+02:00

2023-08-06T12:00:00+02:00 – 2023-08-06T13:00:00+02:00

vignoble vignes

UrbAgri