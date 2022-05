Vignoble Les Verdots en Fête Conne-de-Labarde, 30 juillet 2022, Conne-de-Labarde.

Les Verdots en fête : Visite et dégustation gratuite sur le week-end , animation autour du vin, et le samedi soir : Marché Gourmand et Concert avec Country Pie (Sur réservation).

+33 5 53 58 34 31

