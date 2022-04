Vignoble en Liberté Coteaux-sur-Loire Coteaux-sur-Loire Catégories d’évènement: Coteaux sur Loire

Au départ de la ferme de la Galotière, parcourez le vignoble d'Ingrandes de Touraine et renouez avec les liens que l'Homme et la nature entretiennent depuis toujours. A mi-chemin, profitez de la plénitude de la Vallée de la Loire et exprimez votre créativité en participant à l'atelier animé par la Librairie Liber&Vous de Bourgueil. Ensuite, retour à la Ferme de la Galotière où Elisabeth, biscuitière-boulangère, vous accueillera et vous fera déguster les biscuits élaborés sur place. Vous pourrez profiter du salon de thé en plein air et de la boutique de produits de la ferme.

