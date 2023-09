Vendanges touristiques Vignoble du Rangen Thann, 28 septembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Devenez vendangeur d’un jour ! Glissez-vous dans la peau d’un vendangeur et découvrez le métier de vigneron. Dans le vignoble du Rangen à Thann, vivez l’ambiance des vendanges..

2023-09-28 fin : 2023-09-28 12:00:00. EUR.

Vignoble du Rangen

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Become a grape picker for a day! Slip into the shoes of a grape picker and discover the job of a winegrower. In the Rangen vineyard in Thann, experience the atmosphere of the harvest.

Conviértase en vendimiador por un día Métase en la piel de un vendimiador y descubra cómo es ser viticultor. Vive el ambiente de la vendimia en el viñedo de Rangen, en Thann.

Werden Sie für einen Tag Weinleser! Schlüpfen Sie in die Rolle eines Weinlesers und lernen Sie den Beruf des Winzers kennen. Im Weinberg Rangen in Thann erleben Sie die Atmosphäre der Weinlese.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay