Vinobalades : Dîners chez le vigneron

13 juillet – 17 août, les jeudis
Vignoble de Blaye Côtes de Bordeaux
Blaye

Sur réservation. Les soirées Vinobalades en Blaye Côtes de Bordeaux sont le meilleur moyen pour s'immerger au cœur du vignoble !

Le principe est simple : le temps d’une soirée estivale, les vignerons vous ouvrent les portes de leur propriété pour partager un moment de convivialité autour des vins de l’appellation. Au programme tous les jeudis de l’été : balade dans les vignes, visite de la propriété, dîner convivial et animations.

Chaque jeudi soir, partez à la rencontre d'un ou d'une vigneronne.

2023-07-13T18:30:00+02:00 – 2023-07-13T22:00:00+02:00

