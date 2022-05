VIGN’IN COLOR : RANDONNÉE AU COEUR DES VIGNES Vaudelnay Vaudelnay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Vaudelnay

VIGN’IN COLOR : RANDONNÉE AU COEUR DES VIGNES Vaudelnay, 12 juin 2022, Vaudelnay. VIGN’IN COLOR : RANDONNÉE AU COEUR DES VIGNES Domaine des Bénédictins 520 Fierbois Vaudelnay

2022-06-12 10:30:00 – 2022-06-12 Domaine des Bénédictins 520 Fierbois

Vaudelnay Maine-et-Loire Vaudelnay 14 EUR Un kit participant vous est remis, incluant :

– 1 sachet de poudre

– 1 t-shirt

– 1 paire de lunettes

– 1 verre sérigraphié

– Dégustation des vins du domaine

– Fouées Le domaine des Bénédictins a le plaisir de vous convier à sa randonnée au cœur des vignes intitulée “Vign’in color”, inspirée d’une fête indienne nommée “HOLI”. thermeau.benedictins@neuf.fr https://my.weezevent.com/vignin-color Un kit participant vous est remis, incluant :

– 1 sachet de poudre

– 1 t-shirt

– 1 paire de lunettes

– 1 verre sérigraphié

– Dégustation des vins du domaine

– Fouées Domaine des Bénédictins 520 Fierbois Vaudelnay

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Vaudelnay Autres Lieu Vaudelnay Adresse Domaine des Bénédictins 520 Fierbois Ville Vaudelnay lieuville Domaine des Bénédictins 520 Fierbois Vaudelnay Departement Maine-et-Loire

Vaudelnay Vaudelnay Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaudelnay/

VIGN’IN COLOR : RANDONNÉE AU COEUR DES VIGNES Vaudelnay 2022-06-12 was last modified: by VIGN’IN COLOR : RANDONNÉE AU COEUR DES VIGNES Vaudelnay Vaudelnay 12 juin 2022 maine-et-loire Vaudelnay

Vaudelnay Maine-et-Loire