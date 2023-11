MARCHÉ DE NOEL Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 10 décembre 2023, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Vigneulles-lès-Hattonchâtel,Meuse

Marché organisé par l’association Les Billandis. Vente de sapins. Présence du père Noël de dès 15 h. Café, vin chaud, viennoiseries.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. 0 EUR.

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est



Market organized by the association Les Billandis. Christmas trees for sale. Santa Claus present from 3 pm. Coffee, mulled wine, pastries.

Mercado organizado por la asociación Les Billandis. Venta de árboles de Navidad. Papá Noel a partir de las 15h. Café, vino caliente y pasteles.

Markt organisiert von der Vereinigung Les Billandis. Verkauf von Tannenbäumen. Anwesenheit des Weihnachtsmanns ab 15 Uhr. Kaffee, Glühwein, Gebäck.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT COEUR DE LORRAINE