BROCANTE Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’Évènement: Meuse

Vigneulles-lès-Hattonchâtel

BROCANTE, 7 mai 2023, Vigneulles-lès-Hattonchâtel . Vigneulles-lès-Hattonchâtel ,Meuse , BROCANTE Rue Principale Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

2023-05-07 06:00:00 06:00:00 – 2023-05-07 18:00:00 18:00:00 Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Meuse . Brocante organisée par l’amicale des sapeurs pompiers de Vigneulles-lès-Hattonchâtel. Accueil des exposants à partir de 05h30 – Café offert pour les exposants

2 € le mètre avec un minimum de 5 mètres

50 € pour les professionnels

Pas de paiement sur place le jour même. amicale.vigneulles@gmail.com +33 6 85 45 99 50 Vigneulles-lès-Hattonchâtel

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Vigneulles-lès-Hattonchâtel Autres Lieu Vigneulles-lès-Hattonchâtel Adresse Rue Principale Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Ville Vigneulles-lès-Hattonchâtel Departement Meuse Tarif Lieu Ville Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vigneulles-les-hattonchatel /

BROCANTE 2023-05-07 was last modified: by BROCANTE Vigneulles-lès-Hattonchâtel 7 mai 2023 Meuse Rue Principale Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse