BOURSE DE PUÉRICULTURE Place du Lavoir, 23 avril 2023, Vigneulles-lès-Hattonchâtel. Bourse au vêtements, jouets, puériculture.. Tout public

Dimanche 2023-04-23 à 09:30:00 ; fin : 2023-04-23 15:30:00. 0 EUR.

Place du Lavoir Salle communale – BILLY SOUS LES COTES

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est



Clothing, toys and childcare market. Mercado de la ropa, los juguetes y la puericultura. Börse für Kleidung, Spielzeug und Kinderpflege. Mise à jour le 2023-04-12 par OT COEUR DE LORRAINE

