THÉÂTRE : « TAILLEUR POUR DAMES », 22 avril 2023, Vigneulles-lès-Hattonchâtel

2023-04-22 20:15:00

Meuse . Pièce de Georges Feydeau interprétée par la troupe de théâtre les Entr’Acteurs de Solgne.

Le docteur Moulineaux, après une jeunesse dissipée, vit bourgeoisement avec sa femme Yvonne et son domestique Etienne. Il va au bal de l’Opéra pour conquérir le cœur de la jeune Suzanne Aubin et lui donne rendez-vous dans un entresol. Des visites impromptues l’obligent à se faire passer pour un couturier. +33 6 71 66 39 46 Vigneulles-lès-Hattonchâtel

