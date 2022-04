Vignette(s) : la danse en transmission Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix Finistère Morlaix Vignette(s), c’est inscrire la notion du Vulnérable dans le Transmettre. Bernardo Montet invite des chorégraphes à partager cette intuition, cette conviction en transmettant aux acteurs de Catalyse, troupe permanente du Centre National pour la Création Adaptée, un fragment de leur répertoire qu’ils devront adapter à la singularité que sont ces artistes handicapés. Par ce geste, confier à ces artistes d’être la mémoire vivante d’une partie du répertoire de la danse. Au côté de Bernardo Montet, deux chorégraphes sont invités à partager ce projet : Volmir Cordeiro et Maguy Marin. Vignette(s) est un spectacle sous trois formes chorégraphiques à partir de :

– L’oeil, la bouche et le reste (2017), de Volmir Cordeiro

– May B (1981), de Maguy Marin

