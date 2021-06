Bellevigne-en-Layon Bellevigne-en-Layon Bellevigne-en-Layon, Maine-et-Loire VIGNES VINS RANDOS – BONNEZEAUX Bellevigne-en-Layon Bellevigne-en-Layon Catégories d’évènement: Bellevigne-en-Layon

Maine-et-Loire

VIGNES VINS RANDOS – BONNEZEAUX Bellevigne-en-Layon, 5 septembre 2021-5 septembre 2021, Bellevigne-en-Layon. VIGNES VINS RANDOS – BONNEZEAUX 2021-09-05 – 2021-09-05 Les Terrasses de Bonnezeaux Champ situé sur la D123

Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire 8 EUR Au départ du village VVR, partez pour une randonnée magnifique au cœur du vignoble. Profitez de superbes panoramas et laissez-vous guider à travers les coteaux de Bonnezeaux. Au programme : 1. Au départ du village VVR, rejoignez les vignes et admirez la vue sur le moulin-cavier construit au XVIème siècle. Votre premier arrêt est situé au cœur des vignes. Profitez des explications d’un vigneron sur les spécificités du terroir. 2. Vous continuez d’arpenter les vignes jusqu’à votre deuxième halte. En pleine nature, profitez du panorama exceptionnel sur les coteaux de Bonnezeaux et la commune de Thouarcé, en dégustant un vin de l’appellation accompagné de bouchées artisanales. 3. Vous poursuivez votre balade en direction de Thouarcé. Votre troisième pause vous attend au cœur du village. Dégustez un délicieux accord mets & vins et assistez à une démonstration du loisir local : la boule de fort. En arrivant au village, savourez une cuvée de l’appellation soigneusement sélectionnée par les vignerons, accompagnée de la délicieuse bouchée du chef Antoine BOUYE. Parcours non accessible aux poussettes. Village VVR :

Marché des vins : vous avez aimé les vins dégustés lors de la randonnée ? Les cuvées sont en vente auprès des vignerons, profitez-en !

Animation musicale Restauration

Pique-nique autorisé

Restaurants à proximité :

– Les Terrasses de Bonnezeaux 02 53 20 66 62

dernière mise à jour : 2021-06-17

