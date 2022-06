Vignes Vins Randos à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir, 4 septembre 2022, Villiers-sur-Loir.

Vignes Vins Randos à Villiers-sur-Loir

60 Avenue du Petit Thouars Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher

2022-09-04 08:45:00 08:45:00 – 2022-09-04

Villiers-sur-Loir

Loir-et-Cher

Villiers-sur-Loir

2 EUR Vignes Vins Randos à Villiers-sur-Loir. Cette année, l’appellation Coteaux du Vendômois vous propose une randonnée au sein du patrimoine viticole de la région. Au village de Villiers-sur-Loir, vous aurez l’occasion de découvrir une cave troglodytique où se trouve un sanctuaire d’objets viticoles d’un autre temps. Vous poursuivez la balade entre vignes et forêt et dans les ruelles du village où vous apercevez des dizaines de caves creusées dans le tuffeau. Les vignerons vous emmènent à la découverte de cette petite appellation d’exception, en vous expliquant l’histoire de son vignoble et en dégustant quelques-uns de ses vins.

Dégustation, partage et découverte. VVR 2022 : 18 balades vigneronnes pour transmettre une passion.

https://www.vvr-valdeloire.fr/detail-rando.html?id_item=589

vendome-tourisme

Villiers-sur-Loir

dernière mise à jour : 2022-06-22 par