Vignes Vins Rando Saint-Léger-de-Montbrillais, 2 septembre 2023, Saint-Léger-de-Montbrillais.

Vignes Vins Rando

Saint-Léger-de-Montbrillais Vienne

2023-09-02 09:00:00 – 2023-09-02 16:00:00

Saint-Léger-de-Montbrillais

Vienne

Saint-Léger-de-Montbrillais

Vignes Vins Randos en Val de Loire, ce sont des balades savoureuses au cœur du vignoble de la Vallée de la Loire à parcourir en famille, entre amis ou en solo.

En compagnie des vignerons, venus partager leur passion et leur savoir-faire, vous profitez des magnifiques paysages de vignes…découvrez les secrets d’élaboration de ses vins hauts en couleur.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuses, pédagogie, détente et gourmandise sont au rendez-vous, pour une expérience humaine et sensorielle unique.

+33 5 49 22 22 22

CCPL

Saint-Léger-de-Montbrillais

dernière mise à jour : 2022-10-19 par