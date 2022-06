VIGNES, VINS ET RANDOS : AOC SAUMUR FINES BULLES Bellevigne-les-Châteaux, 3 septembre 2022, Bellevigne-les-Châteaux.

VIGNES, VINS ET RANDOS : AOC SAUMUR FINES BULLES Bellevigne-les-Châteaux

2022-09-03 09:00:00 – 2022-09-03

Bellevigne-les-Châteaux 49260 Bellevigne-les-Châteaux

7 EUR Départ pour 6 km de randonnée (3h), trois pauses programmées. Parcours classiques et en anglais.

En famille ou entre amis, passez un moment convivial en compagnie des vignerons du Val de Loire et découvrez de magnifiques paysages de vignes et la diversité des appellations ligériennes.

Muni du kit du randonneur et accompagné d’un vigneron, vous partez pour 4h de balade ponctuée par des dégustations, des visites de domaines, et la découverte du patrimoine local …

Au retour, l’équipe VVR vous propose une petite restauration sur place en musique, des animations pour les enfants, une vente de vins…

Places limitées inscriptions en ligne.

Les vignerons du Val de Loire vous invitent à des balades savoureuses au cœur des vignes. Tout un week-end pour randonner en Saumurois !

+33 2 47 60 55 00 http://www.vvr-valdeloire.fr/

Bellevigne-les-Châteaux

