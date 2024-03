Vignes Toquées & Minuit Toqué : deux rendez-vous immanquables signés Costières de Nîmes ! Mairie de Montfrin Paris, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-28T19:15:00+02:00 – 2024-06-28T23:00:00+02:00

La 14ème édition de la célèbre balade oeno-gastronomique Vignes Toquées organisée par l’appellation des Costières de Nîmes revient en juin pour le plaisir des plus de 3 000 amateurs qui participeront à cet évènement incontournable. En 2024 le format évolue ! Les Vignes Toquées se dérouleront, en journée, du samedi 1er au dimanche 2 juin 2024 et s’étireront sur les communes de Montfrin et Meynes, au Nord de l’appellation. La balade nocturne « Minuit Toqué », quant à elle, se déroulera le vendredi 28 juin à partir de 19h15. Ces deux moments suspendus rassembleront ainsi les amateurs de vins et de gastronomie, attendues pour fouler les vignes des terroirs nîmois et partir à la rencontre des vignerons lors de ces évènements phares de l’appellation. Tous auront le plaisir de goûter à la cuisine « classique fiction » du chef Franck Putelat, MOF doublement étoilé de La Table de Franck Putelat (Carcassonne).

Infos pratiques

Vignes Toquées, la balade en journée : rendez-vous les 1er et 2 juin 2024

Balade gastronomique itinérante d’environ 7 km avec 6 plats servis lors de 6 étapes de dégustation

35 vins à déguster en présence des vignerons

Départs tous les quarts d’heure, de 9h30 à 13h00, par groupe de

100 participants

77 € par personne – tarif unique

3 400 places disponibles

Ouverture des inscriptions le 1er février 2024 à 12h00 sur le site www.costieres-nimes.org

