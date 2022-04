Vignes Toquées – Balade gastronomique Beaucaire, 20 mai 2022, Beaucaire.

Vignes Toquées – Balade gastronomique

du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai à Beaucaire

A l’Est de l’appellation, entre Beaucaire et Bellegarde, sur un parcours de 7,3 kms, c’est une découverte des coteaux jusqu’au plateau des Costières de Nîmes qui est proposée. Depuis la 10e édition, une balade nocturne ouvre les festivités du week-end, le vendredi 20 mai pour une soirée majestueuse et itinérante dans les vignes par le collectif Gard aux Chefs. Le samedi 21 et dimanche 22 mai, les balades en journée invitent à parcourir les paysages méridionaux du vignoble et à goûter la cuisine pleine de fraîcheur et de douceur du chef étoilé de La Maison d’Uzès, Christophe Ducros !

Payant

Vignes Toquées revient pour une 12ème édition les 20, 21 et 22 mai 2022 !

Beaucaire Château Mourgues du Grès Beaucaire Gard



2022-05-20T19:00:00 2022-05-20T23:00:00;2022-05-21T13:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-22T13:00:00 2022-05-22T17:00:00