Vercheny Vercheny Drôme, Vercheny Vignes et Papilles à la cave Faure Vercheny Vercheny Catégories d’évènement: Drôme

Vercheny

Vignes et Papilles à la cave Faure Vercheny, 17 octobre 2021, Vercheny. Vignes et Papilles à la cave Faure 2021-10-17 – 2021-10-17 Cave Jacques Faure 3170 Avenue de la Clairette

Vercheny Drôme Le matin, balade au cœur des vignes suivie d’une dégustation de vins et produits du terroir. L’après-midi balade dans les vignes et collation au caveau. contact@domainejacquesfaure.com +33 4 75 21 72 22 http://www.domainejacquesfaure.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vercheny Autres Lieu Vercheny Adresse Cave Jacques Faure 3170 Avenue de la Clairette Ville Vercheny lieuville 44.7024#5.25639