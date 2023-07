Les climats dans les vignes de la Motte Giron Vignes de la Motte Giron Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Les climats dans les vignes de la Motte Giron Vignes de la Motte Giron Dijon, 17 septembre 2023, Dijon. Les climats dans les vignes de la Motte Giron Dimanche 17 septembre, 11h00 Vignes de la Motte Giron Entrée libre Dans le cadre de l’événement « Vign’au Verre » organisé par la Ville de Dijon à la Motte Giron, l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne sera présente avec son stand intéractif pour un découverte ludique, au cœur des vignes, des climats et de son patrimoine vivant.

Durant la journée, vous pourrez également pique-niquer, profiter d’une ambiance musicale, de dégustations, de foodtruck, d’ateliers ou encore de balades œnologiques commentées dans les vignes. Vignes de la Motte Giron Chemin des Ecayennes, Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Parking rue des Ecayennes – accès piéton uniquement Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00 © Association des Climats du vignoble de Bourgogne Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Vignes de la Motte Giron Adresse Chemin des Ecayennes, Dijon Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville Vignes de la Motte Giron Dijon

Vignes de la Motte Giron Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/