Joué-lès-Tours Vendanges festives dans le vignoble de la Liodière Vignes de la Liodière Joué-lès-Tours, 17 septembre 2023, Joué-lès-Tours. Vendanges festives dans le vignoble de la Liodière Dimanche 17 septembre, 09h00 Vignes de la Liodière Participation de 6 € par personne, sur inscription, 20 places disponibles. Renseignements sur le site de la Ville de Joué-lès-Tours. Participez à des vendanges festives dans le vignoble de la Liodière.

Vous pourrez récolter le raisin qui sert à la production du vin local Noble Joué sous la direction de M. Jérémie Pierru, viticulteur.

Café d'accueil avant les vendanges et verre de l'amitié à la fin de celles-ci. Vignes de la Liodière rue de la Liodière 37300 Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 39 70 93 [{« type »: « email », « value »: « archives.documentation@jouelestours.fr »}] Vignes municipales de la Liodière. Accès par la Ferme de la Liodière, parking du restaurant gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

