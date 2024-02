Vignerons en fête Cadillac-sur-Garonne, jeudi 12 septembre 2024.

Vignerons en fête Cadillac-sur-Garonne Gironde

A partir de 18h30, les vignerons et vigneronnes des appellations d’origine contrôlée Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac proposeront des dégustations gratuites et expliqueront leur métier passionnant.

L’Ecole du Vin de Bordeaux sera de la partie et animera Le Casino du Vin. Un tapis de jeu, des jetons, un verre de vin faites vos jeux !

La restauration sera assurée par notre chef local Le Cochon qui siffle. Réservation obligatoire.

Enfin à 20h, découvrez les nouveaux talents de la région un concert Pop Rock d’Ayla MilleSen faisant partie du programme Scènes d’été .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-12 19:00:00

fin : 2024-09-12 23:30:00

D113

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine

