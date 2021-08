Pujaut Pujaut Gard, PUJAUT Vignerons coopérateurs, un terroir à déguster Pujaut Pujaut Catégories d’évènement: Gard

PUJAUT

Vignerons coopérateurs, un terroir à déguster Pujaut, 8 septembre 2021, Pujaut. Vignerons coopérateurs, un terroir à déguster 2021-09-08 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-08

Pujaut Gard Pujaut Gard EUR 79 79 Une balade VTT AE assez sportive, qui traverse les vignobles du Gard d’où vous observerez de magnifiques points de vue. C’est aussi l’occasion de découvrir l’histoire des vignerons coopérateurs et leur vision de la viticulture.

Distance : 45km. contact@provencebiketour.fr dernière mise à jour : 2021-08-24 par Office de Tourisme communautaire du Grand Avignon

Détails Catégories d’évènement: Gard, PUJAUT Autres Lieu Pujaut Adresse Ville Pujaut lieuville 43.97496#4.69218