Vigneron d’un jour Cadillac, 28 août 2021, Cadillac.

Vigneron d’un jour 2021-08-28 – 2021-10-31 Office de Tourisme du Pays de Cadillac 2 rue du Cros

Cadillac Gironde Cadillac

EUR 39 Quoi de plus dépaysant qu’une matinée vendanges? Plongez au cœur de nos vignobles et vivez une expérience privilégiée avec vignerons et vendangeurs, dans nos domaines en pleine effervescence. Les secrets de la transformation du raisin en vin n’auront bientôt plus aucun de secret pour vous! Ce sont donc pas moins de deux mois de vendanges variées qui vous sont proposées.

-Fin août, la récolte des Sauvignons débute pour le vin blanc ou le crémant,

-Courant septembre, la récolte du Merlot et des Cabernets pour le vin rouge,

-Fin septembre/fin octobre: 3 semaines dédiées à la récolte du Sémillon, pour les vins blancs liquoreux.

Arpentez les rangs de vignes avec vos sécateurs. Passez dans le chai avant de terminer la visite par une dégustation des vins du domaine.

+33 5 56 62 12 92

dernière mise à jour : 2021-06-27 par OT Cadillac-Podensac