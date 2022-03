Vigneron d’un jour au Champagne COSNARD – liage Berru Berru Catégories d’évènement: Berru

Berru Marne Berru Marne De la taille à la vendange : mettez en pratique le liage après une approche du travail de la vigne. Du raisin à la bouteille : découvrez le process d’élaboration du Champagne au sein de la Coopérative de Berru, Jusqu’à la flûte : prenez plaisir à déguster une cuvée emblématique de Champagne. Approche du travail de la vigne

Visite de la coopérative

Dégustation d’une cuvée de Champagne Non compris : transport entre les lieux de l’évènement. (propriété, vignes et coopérative de Berru).

Durée : 3 heures

Maximum 8 personnes

Important :

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptées au terrain et à la météo (vignes). Prévoir des chaussures propres pour le reste de la visite.

Les dates de réservation exactes sont disponibles dans le calendrier de réservation. accueil@reims-tourisme.com +33 3 26 77 45 00

