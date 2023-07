Portes ouverte de la vigne Vigne pédagogique Saint-Prest, 16 septembre 2023, Saint-Prest.

Portes ouverte de la vigne 16 et 17 septembre Vigne pédagogique

Visite de la vigne avec les bénévoles de l’association, découverte du pressoir et de la cave.

Dégustation du vin blanc pétillant et du vin blanc tranquille.

Exposition de photographies sur la culture de la vigne et des visites scolaires.

Vigne pédagogique 69 rue de la République 28300 Saint-Prest Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 22 44 34 http://www.ville-saintprest.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

La vigne de Saint-Prest