Ferme de Vigne Haute Vigne Haute Reilhac, 28 juin 2023, Reilhac.

Reilhac,Lot

C’est à Reilhac, au coeur du Causse, dans cette zone très propice à l’élevage des moutons et des chèvres, que Delphine et Eric vous attendent dans cette petite structure familiale.

Ils élèvent un troupeau de brebis et un de chèvres et proposent tous les soirs à 18h00 « pétantes » une visite gratuite de la chèvrerie et participation active à la traite, suivie d’une dégustation des différents produits.

Après cette visite, le fromage de chèvre n’aura plus de secret pour vous !.

Vendredi à 17:30:00 ; fin : . EUR.

Vigne Haute

Reilhac 46500 Lot Occitanie



It is in Reilhac, in the heart of the Causse, in this area very favorable to the breeding of sheep and goats, that Delphine and Eric await you in this small family structure.

They raise a flock of ewes and a herd of goats and propose every evening at 18h00 « pétantes » a free visit of the goat farm and active participation in the milking, followed by a tasting of the various products.

After this visit, goat cheese will no longer hold any secrets for you!

La ferme de vigne haute es una pequeña estructura familiar administrada únicamente por Delphine y Eric. Le proponemos una visita gratuita cada tarde a las 18h, con visita del establo, participación activa en el ordeño y visita de las cámaras de maduración. Después, le proponemos saborear los diferentes productos que fabricamos: Rocamadour, tomme (tipo de queso) de cabra…

Delphine und Eric erwarten Sie in ihrem kleinen Familienbetrieb in Reilhac, im Herzen des Causse, in einer Gegend, die sich sehr gut für die Schaf- und Ziegenzucht eignet.

Sie halten eine Schaf- und eine Ziegenherde und bieten jeden Abend um 18.00 Uhr « pétantes » eine kostenlose Besichtigung des Ziegenhofs mit aktiver Teilnahme am Melken und anschließender Verkostung der verschiedenen Produkte an.

Nach diesem Besuch wird der Ziegenkäse kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Mise à jour le 2023-06-19 par ADT46