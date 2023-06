Visite commentée Vigne du clos Saint-Nicolas – Association VEVA Angers Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Visite commentée Vigne du clos Saint-Nicolas – Association VEVA Angers, 16 septembre 2023, Angers. Visite commentée 16 et 17 septembre Vigne du clos Saint-Nicolas – Association VEVA Les adhérents présenteront l’association Vigne en ville Angers VEVA, le site, la vigne bio de cépage chenin du clos Saint-Nicolas, les différents travaux au fil des saisons, le rucher, les deux vins un blanc sec et un pétillant. Visite guidée de la vigne, du rucher et possibilité de déguster les deux vins en fin de visite. Départ tous les 30 min, durée 55 min. Les enfants devront être accompagnés.

Accès partiel à la terrasse de l’abbaye pour les personnes en situation de handicap moteur. Vigne du clos Saint-Nicolas – Association VEVA 6 rue Ambroise Paré 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0633467424 https://www.vigneenville.com/ Une vigne cultivée en bio dans Angers. Ouverture au public uniquement lors des Journées Européennes du Patrimoine et lors de portes ouvertes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Jackie Delanoë Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Vigne du clos Saint-Nicolas - Association VEVA Adresse 6 rue Ambroise Paré 49000 Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Vigne du clos Saint-Nicolas - Association VEVA Angers

Vigne du clos Saint-Nicolas - Association VEVA Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

Visite commentée Vigne du clos Saint-Nicolas – Association VEVA Angers 2023-09-16 was last modified: by Visite commentée Vigne du clos Saint-Nicolas – Association VEVA Angers Vigne du clos Saint-Nicolas - Association VEVA Angers 16 septembre 2023