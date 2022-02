Vigné de Vigny et Ceineray : deux approches de l’urbanisme à Nantes au 18e siècle Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Conférence par Gilles Bienvenu, maître de conférences honoraire des écoles nationales supérieures d'architecture. Les bouleversements de la seconde moitié du 18e siècle ne se sont pas faits à Nantes sans polémique. Les élites nantaises récusèrent le plan général d'embellissement de Vigny, appuyé sur un « déjà-là », mais acceptèrent le projet plus radical de Ceineray. Comment comprendre un projet de transformation de la ville à long terme ? Comment le maire Gelée de Prémion manoeuvra-t-il pour qu'on se satisfit de transformations radicales ? Qu'en résulte-t-il aujourd'hui ? Conférence proposée par la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire–Atlantique.

