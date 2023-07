LES VIGNES DE BOUGIVAL Vigne de Bougival Bougival Catégories d’Évènement: Bougival

Yvelines LES VIGNES DE BOUGIVAL Vigne de Bougival Bougival, 16 septembre 2023, Bougival. LES VIGNES DE BOUGIVAL 16 et 17 septembre Vigne de Bougival Visite commentée sous forme de tour, du Keyhole garden (jardin nourricier), du chai et des vignes

Rendez-vous à 14h00 au Keyhole Garden, Parc Vieljeux, Ile de la Chaussée Vigne de Bougival Route de Louveciennes 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 14 20 83 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 @lesvignesdebougival Détails Catégories d’Évènement: Bougival, Yvelines Autres Lieu Vigne de Bougival Adresse Route de Louveciennes 78380 Bougival Ville Bougival Departement Yvelines Lieu Ville Vigne de Bougival Bougival

Vigne de Bougival Bougival Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bougival/