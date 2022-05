VIGN’ART : le mariage du champagne et de l’art contemporain dans les vignes ! Épernay Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Épernay Marne Épernay Premier festival de land art et d’art contemporain en Champagne, Vign’Art fera son retour pour une troisième édition, du 15 mai au 15 septembre. Cette année, le festival « proposera au moins 19 installations artistiques réparties sur 18 lieux», ont annoncé les organisateurs, à travers les territoires d’Épernay Agglo Champagne, de la Grande Vallée de la Marne (Aÿ) et des Paysages de Champagne (Dormans). Toutes les oeuvres sont accessibles au grand air, librement et gratuitement. https://www.vignart.fr/ Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’ 7 Avenue de Champagne Épernay

