Vigna’Bandas Le Vignau, vendredi 12 avril 2024.

Le 12 avril à partir de 20h30 rendez-vous pour le traditionnel concours de belote qui aura lieu à la salle des fêtes de Le Vignau.

Le 13 avril à partir de 19h00 une soirée axée sur la musique à la salle des fêtes de Le Vignau ! Le comité des fêtes a l’honneur de recevoir l’Orchestre d’harmonie du Pays Grenadois en première partie puis Los craignos, le No Name Brass Band et la Peña Los Arsouillos pour un concert de bandas.

Restauration et buvette sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-13

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vigna’Bandas Le Vignau a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Grenade