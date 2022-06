Vign’ en Plage

Vign’ en Plage, 14 août 2022, . Vign’ en Plage



2022-08-14 16:00:00 – 2022-07-01 00:00:00 Pas besoin d’aller à la plage, elle vient à vous… au cœur des vignes !

Plage de sable, transats, parasols, bar à cocktails, jeux de plage, terrain de pétanque, jeux de plage, structure gonflable, foodtrucks, DJ set en soirée (piste de danse les pieds dans le sable), et bien sûr… vins et jus de raison du domaine, ainsi que notre fameux ventn’vigne !

Entrée libre. Réservation conseillée pour les places assises. Pas besoin d’aller à la plage, elle vient à vous… au cœur des vignes !

Plage de sable, transats, parasols, bar à cocktails, jeux de plage, terrain de pétanque, jeux de plage, structure gonflable, foodtrucks, DJ set en soirée (piste de danse les pieds dans le sable), et bien sûr… vins et jus de raison du domaine, ainsi que notre fameux ventn’vigne !

Entrée libre. Réservation conseillée pour les places assises. +33 5 53 58 42 23 Pas besoin d’aller à la plage, elle vient à vous… au cœur des vignes !

Plage de sable, transats, parasols, bar à cocktails, jeux de plage, terrain de pétanque, jeux de plage, structure gonflable, foodtrucks, DJ set en soirée (piste de danse les pieds dans le sable), et bien sûr… vins et jus de raison du domaine, ainsi que notre fameux ventn’vigne !

Entrée libre. Réservation conseillée pour les places assises. dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville