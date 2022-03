Vigie Reptiles La Flèche La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Sarthe

Vigie Reptiles La Flèche, 14 mai 2022, La Flèche. Vigie Reptiles

La Flèche, le samedi 14 mai à 10:00

A la recherche des reptiles ! Lors de cette animation vous pourrez partir à la découverte des reptiles présents sur le territoire de la Sarthe, en utilisant le même protocole que pour les suivis scientifiques ! Le principe ? Nous disposerons au préalable des plaques à reptiles, plaques sous lesquelles ils pourront se cacher afin d’absorber la chaleur qui s’en dégage, et nous pourrons ainsi les observer et découvrir leurs modes de vie.

Gratuit. Inscription obligatoire.

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir – Pays de la Loire Grandeur Nature La Flèche La Flèche La Flèche Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Flèche, Sarthe Autres Lieu La Flèche Adresse La Flèche Ville La Flèche lieuville La Flèche La Flèche Departement Sarthe

La Flèche La Flèche Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-fleche/

Vigie Reptiles La Flèche 2022-05-14 was last modified: by Vigie Reptiles La Flèche La Flèche 14 mai 2022 La Flèche La Flèche La Flèche

La Flèche Sarthe