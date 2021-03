La Flèche Moulin de la Bruère La Flèche Vigie Amphibiens : A la recherche des reptiles Moulin de la Bruère La Flèche Catégorie d’évènement: La Flèche

Moulin de la Bruère, le samedi 1 mai à 08:00

Le CPIE vous propose de partir sur le terrain à la recherche des reptiles afin de découvrir les différentes espèces présentes sur notre territoire. Pour plus d’informations sur l’horaire et le lieu de rendez-vous n’hésitez pas à consulter notre site internet ou nous contacter.

Inscription obligatoire et évènement gratuit

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir – Pays de la Loire Grandeur Nature Moulin de la Bruère 85 Route du Lude, 72200 La Flèche, France La Flèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-01T08:00:00 2021-05-01T17:00:00

