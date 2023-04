Thé dansant avec l’orchestre Bernard Rual Vigeois Catégories d’Évènement: Corrèze

Vigeois

Thé dansant avec l’orchestre Bernard Rual, 23 avril 2023, Vigeois. Thé dansant animé par l’orchestre Bernard Rual..

Dimanche 2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . . Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Tea dance animated by the Bernard Rual orchestra. Baile del té con la orquesta de Bernard Rual. Tanztee, der vom Orchester Bernard Rual moderiert wird. Mise à jour le 2023-02-02 par OT Terres de Corrèze

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Vigeois Autres Adresse Ville Vigeois Departement Corrèze Lieu Ville Vigeois

Vigeois Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vigeois/

Thé dansant avec l’orchestre Bernard Rual 2023-04-23 was last modified: by Thé dansant avec l’orchestre Bernard Rual 23 avril 2023 Vigeois

Vigeois Corrèze