VIF- Mascarades – Betty Tchomanga Collectif 12, 18 mai 2022, Mantes-la-Jolie.

VIF- Mascarades – Betty Tchomanga

Collectif 12, le mercredi 18 mai à 20:00

Rendez-vous incontournable des danses hip-hop et de ses constellations, cette édition 2022 rassemble plusieurs lieux partenaires des Yvelines. Betty Tchomanga, danseuse chorégraphe, adopte la danse comme un changement d’état et une transformation continuelle. Dans son solo, Mascarades, l’artiste nous emmène vers un univers sacré et mythologique. Elle y incarne “Mami Wata” : déesse des eaux, figure des bas-fonds de la nuit, du pouvoir et de la sexualité. Sirène échouée, elle fait face aux gens qui sont venus la voir. Elle saute. Danser en latin se dit saltare, de saltus, le saut. Créer une danse de sauts comme la rémanence d’un geste ancien – peut-être universel ? – un mouvement des profondeurs de l’être humain.

3 € : groupe scolaire (par personne) et carte lycéen 5 € : tarif réduit (voir onglet “Infos pratiques”) 10 € : tarif plein Paiement en espèces ou chèque

VIF est un festival pluridisciplinaire du Collectif 12 célébrant la vivacité de la danse urbaine et la musique d’aujourd’hui.

Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T20:00:00 2022-05-18T21:00:00