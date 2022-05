VIF- Les Ombres – Antoinette Gomis Collectif 12, 24 mai 2022, Mantes-la-Jolie.

Collectif 12, le mardi 24 mai à 20:00

Rendez-vous incontournable des danses hip-hop et de ses constellations, cette édition 2022 rassemble plusieurs lieux partenaires des Yvelines. Croisant les styles de la danse hip-hop, du break dance et de la house avec les danses traditionnelles africaines, l’interprétation et la langue des signes, la compagnie Antoinette Gomis invite les spectateurs à découvrir un nouveau répertoire chorégraphique. Dans un tourbillon d’émotions, de doutes et d’espoirs, le spectacle Les Ombres aborde le thème de l’exil. Voyage chorégraphique où les interprètes retracent le périple d’hommes qui partent de leur village pour la France, en passant par les épreuves du désert, de la capitale Africaine ou de la mer. Après avoir évoqué sa mère dans le solo Images, Antoinette Gomis rend ici hommage à son père.

3 € : groupe scolaire (par personne) et carte lycéen 5 € : tarif réduit (voir onglet “Infos pratiques”) 10 € : tarif plein Paiement par chèque ou espèces

VIF est un festival pluridisciplinaire du Collectif 12 célébrant la vivacité de la danse urbaine et la musique d’aujourd’hui.

Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie Yvelines



