Noël aux Baux-de-Provence Vieux village Les Baux-de-Provence, 23 décembre 2023, Les Baux-de-Provence.

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23

fin : 2024-01-07

Parées de leurs plus belles lumières, les ruelles du village invitent petits et grands à célébrer les coutumes et traditions provençales.

Petits et grands retrouveront, comme chaque année, la bergerie de Noël sur la place de l’église. En fin de matinée, le berger conduira son troupeau à travers les ruelles de la Cité. Vous aurez également l’occasion de confectionner des décorations de Noël en papier Washi, un papier japonais, avec l’artiste Wendy Higbee Carando. Vous pourrez créer des cartes de vœux en cyanotypes avec Anne Bonnefon ou encore mouler des santons avec l’aide de Cristine Darc!



Petits et grands pourront se prendre au jeu de la résolution du mystère de la disparition de Janot, le santonnier des Baux, en retirant leur mallette d’énigmes à l’Office de tourisme. Parfois, la recherche effrénée sera rythmée par le son de l’orgue de barbarie avec Francis Cauli. N’oubliez pas non plus les balades thématiques « Sur les pas de Balthazar » et « Le tour du rocher, de la préhistoire à nos jours » avec notre guide!



En Provence comme aux Baux, Noël ne serait pas complet sans les crèches et leurs santons! Découvrez-les dans la Cour de Manville ou à l’Hôtel de la Tour de Brau.



Enfin, comme depuis plus de quatre siècles, les bergers baussencs célébreront les cérémonies qu’ils ont instaurées autour de la Nativité. Le 24 décembre, la cérémonie de l’aubade se déroulera : bergers, tambourinaires, Arlésiennes et Mireilles défileront dans les rues du village. Le soir, à l’église Saint Vincent, la messe de minuit sera célébrée avec sa crèche vivante et sa célèbre cérémonie du pastrage.

Vieux village

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



