Visite commentées du village d’Allan Vieux village d’Allan, 12 juillet 2023, Allan.

Découverte d’un vieux village abandonné par le biais de l’urbanisme, les ruines subsistent et parlent. Au détour d’ un plongeon dans l’évolution géologique de ce village, découvrons qu’il abritait un vivier humain hors du commun..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . EUR.

Vieux village d’Allan

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discovery of an old village abandoned by urbanism, the ruins remain and speak. As we dive into the geological evolution of this village, we discover that it was home to an extraordinary human population.

Descubrimiento de un antiguo pueblo abandonado por el urbanismo, las ruinas permanecen y hablan. Al sumergirnos en la evolución geológica de este pueblo, descubrimos que albergó una población humana extraordinaria.

Entdecken Sie ein altes Dorf, das von der Stadtplanung verlassen wurde, aber die Ruinen bestehen und sprechen. Wir tauchen ein in die geologische Entwicklung dieses Dorfes und entdecken, dass es eine außergewöhnliche menschliche Gemeinschaft beherbergte.

Mise à jour le 2023-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération