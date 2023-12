25ème fête des plantes et des fleurs Vieux village Allauch, 7 avril 2024, Allauch.

Allauch Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Rendez-vous, dès 9h, sur le cours du 11 Novembre, pour flâner et venir à la rencontre de vrais passionnés..

Rendez-vous, dès 9h, sur le cours du 11 Novembre, pour flâner et venir à la rencontre de vrais passionnés.

Parmi les horticulteurs et les pépiniéristes des Bouches-du-Rhône et du Var, une vingtaine d’exposants vous offrira un dépaysement à la découverte des vivaces méditerranéennes, des plantes aromatiques aux saveurs si particulières, des suspensions végétales et autres arbustes d’ornement. Laissez-vous envouter par le doux parfum des rosiers ou des hortensias, des fleurs en pot et de bien d’autres curiosités mises en scène par le Comité des Fêtes d’Allauch…



Rendez-vous de la convivialité, la 25ème édition vous donnera également l’occasion de faire quelques emplettes bien utiles à votre bien-être : pain d’épices artisanal, tourtons et produits des Alpes, pâtes de fruits, gelées, fruits confits, churros, crêpes, plats à emporter, vins du terroir de Vacqueyras, savons et cosmétiques au lait d’ânesse, eau de toilette coquelicot et lavande, bijoux, décoration…

.

Vieux village

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-08 par Maison du Tourisme d’Allauch