Concert : Grupo Compay Segundo Vieux village Allan, 12 août 2023, Allan.

Allan,Drôme

Le groupe Grupo Compay Segundo animera votre soirée et (re)découvrez le vieux village d’Allan..

2023-08-12

Vieux village

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The group Grupo Compay Segundo will animate your evening and (re)discover the old village of Allan.

El grupo Compay Segundo amenizará su velada y (re)descubrirá el antiguo pueblo de Allan.

Die Gruppe Grupo Compay Segundo wird Ihren Abend gestalten und Sie werden das alte Dorf Allan (wieder) entdecken.

