Concert : Liz McCombe Vieux village Allan, 11 août 2023, Allan.

Allan,Drôme

Liz McComb, chanteuse, compositrice et pianiste nous ravira toute la soirée avec du blues, du jazz et de la soul..

2023-08-11

Vieux village

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Liz McComb, singer, songwriter and pianist will delight us all evening with blues, jazz and soul.

Liz McComb, cantante, compositora y pianista, nos deleitará toda la velada con su blues, jazz y soul.

Die Sängerin, Komponistin und Pianistin Liz McComb wird uns den ganzen Abend mit Blues, Jazz und Soul erfreuen.

Mise à jour le 2023-05-31 par Montélimar Tourisme Agglomération