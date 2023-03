Les secrets de fabrication des Glaces Alba, 4 juillet 2023, Vieux-Thann Vieux-Thann.

Les secrets de fabrication des Glaces Alba

2023-07-04 – 2023-07-04

Les glaces Alba sont une entreprise familiale installée à Thann depuis l’après-guerre. Spécialisée dans la fabrication de crèmes glacées et sorbets, elle développe aujourd’hui une gamme de plus de 140 parfums, des plus classiques (vanille, chocolat, fraise…) aux plus originaux (saveur glacée foie gras, sorbet fraise-menthe-basilic, crème glacée berawecka, glace à la bisque de homard…). Visite limitée à 12 personnes.

