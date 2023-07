« Martin Luther » et « Les grands principes du protestantisme », deux expositions à découvrir dans ce temple protestant Vieux temple Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse « Martin Luther » et « Les grands principes du protestantisme », deux expositions à découvrir dans ce temple protestant Vieux temple Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. « Martin Luther » et « Les grands principes du protestantisme », deux expositions à découvrir dans ce temple protestant 16 et 17 septembre Vieux temple Gratuit. Entrée libre. Visitez ce temple protestant appartenant à l’Église Protestante Unie de France qui, après avoir subi de nombreuses transformations, accueille aujourd’hui plusieurs groupes issus de cette église.

Découvrez le Vieux temple donné par Napoléon aux protestants de Toulouse au début du XIXe siècle et visiter les deux expositions proposées : – Martin Luther et la réforme protestante au XVIe siècle, approche historique (le contexte, l’homme, l’évolution de la pensée du XVIe siècle). – Les grands principes du protestantisme, une approche singulière du christianisme en rupture avec le catholicisme. Deux vidéos seront projetées en boucle pour aborder les deux thèmes, et des panneaux en visite libre seront à votre disposition.

Un comptoir de librairie sera à la disposition du public pour acheter des ouvrages en lien avec les thèmes présentés. Vieux temple 70 rue Pargaminières, 31000, Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie http://www.eglise-reformee-toulouse.org Le Registre des Délibérations du Consistoire particulier de Toulouse, ancienne dénomination de l’église protestante de la ville, atteste que celle-ci existe dès 1789. Mais elle n’est réunie « officiellement » pour la première fois que le 12 floréal an XIII (1er mai 1805), dans les locaux de la mairie, puisqu’elle n’avait pas de lieu attitré, les anciens lieux de culte protestant calviniste du XVIe siècle n’existant plus. Le Vieux Temple leur sera alors affecté par Napoléon lui-même. Lors de sa première réunion officielle du 1er mai 1805, le Consistoire protestant de Toulouse décide d’écrire au maire pour que le « gouvernement leur donne jouissance de l’immeuble nommé Schola Matrix pour célébrer leur culte ». Le maire répond, le 15 prairial an XIII (3 juin 1805), qu’un arrêté préfectoral du 8 prairial (27 mai 1805) met « à la disposition des membres du Consistoire de l’église de Toulouse le bâtiment national connu sous le nom de Schola Matrix. » La Commune subvient en grande partie aux frais des travaux de restauration dans ce bâtiment désormais affecté à la célébration du culte protestant. L’appellation « temple » ne convient pas puisque ce n’est pas l’habitation d’aucune divinité. La fonction du lieu de culte consiste à ramener l’humain à l’essentiel : reconnaître le fondement de sa vie pour pouvoir en vivre, en évitant de s’attarder sur ce qui est secondaire. Métro Capitole. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

