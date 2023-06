Observation des oiseaux aux Vieux Salins avec la LPO Vieux Salins, Rue Saint Nicolas, 83400 Hyères Les Salins, 16 août 2022, Les Salins.

16 août – 14 décembre 2022
Vieux Salins, Rue Saint Nicolas, 83400 Hyères
Adulte : 12,50 € (Gratuit pour les moins de 6 ans), Enfant : 7 € (De 6 à 12 ans)

Votre guide spécialisé et membre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) vous livre les secrets de la faune et de la flore typiques de ces zones de refuge, sur l’un des sites les plus remarquables du littoral varois : les vieux Salins.

Pour observer et reconnaître de nombreux oiseaux migrateurs, des jumelles et longue vue sont à votre disposition.

Durée 1h30 à 2h. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Hyères ou ou en ligne via le bouton de réservation. Pensez à vous équiper en fonction de la météo du moment.

Site desservi par la ligne de bus 66, arrêt : Vieux Salins.

Pensez à réserver les places pour vos enfants (même si gratuit). Le nombre de personne est limité pour chaque visite, l’accès au site peut vous être refusé en cas de dépassement.

Annulation et remboursement uniquement sur certificat médical ou sur annulation de la visite par le prestataire (météo, risque incendie etc…).

Activité organisée par OIT Provence Méditerranée – Pôle Est – Organisme public

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/observation-des-oiseaux-aux-vieux-salins-avec-la-lpo

2022-08-16T20:45:00+02:00 – 2022-08-16T22:15:00+02:00

2022-12-14T09:45:00+01:00 – 2022-12-14T11:15:00+01:00

