Construite au Moyen Âge dans le style roman, puis modifiée jusqu’au XVIIIe siècle, cette ancienne cathédrale des évêques de Mâcon souffre de défauts de construction dès l’origine. Sa fragilité conduit finalement à sa démolition partielle en 1798. Seuls les deux tours, le narthex et les deux premières travées de la nef subsistent aujourd’hui, ainsi qu’un beau tympan à l’iconographie rare du XIe siècle qui présente des traces de polychromie. L’édifice a été retenu par la Mission patrimoine pour représenter la région Bourgogne-Franche-Comté au loto du patrimoine 2023.

Ancienne cathédrale des évêques de Mâcon construite à l'époque romane puis embellie à l'époque gothique, l'église Saint-Vincent souffre dès l'origine de défauts de construction. Sa fragilité conduit finalement à sa démolition partielle en 1798. Seuls les deux tours et le narthex subsistent, laissant aux visiteurs la liberté d'imaginer ce patrimoine grâce à une maquette. Le Musée lapidaire a été aménagé dans le narthex. Beau tympan à l'iconographie très rare (XIe siècle)

