Visite libre du musée des Ursulines Vieux Saint-Vincent Saint-Clément, 16 septembre 2023, Saint-Clément.

Visite libre du musée des Ursulines 16 et 17 septembre Vieux Saint-Vincent Entrée libre

Le musée des Ursulines conserve des collections diversifiées formant un panorama de l’histoire de l’art de l’Antiquité jusqu’au XXe siècle.

L’histoire locale et les beaux-arts européens sont mis en lumière par des œuvres, des objets et des espaces dédiés à l’archéologie, à l’œuvre littéraire et politique d’Alphonse de Lamartine (1790-1869), né à Mâcon, aux paysagistes régionaux du XIXe siècle et aux beaux-arts du XVIe au XXe siècle.

Présence de la Société d’Etudes Mâconnaises et des Amis des Musées de Mâcon

À noter que l’exposition temporaire « Pierre Alexandre Morlon (1878-1951), un art au service de la République » est fermée.

Vieux Saint-Vincent 240 rue de Strasbourg, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 90 38 http://www.macon.fr https://fr-fr.facebook.com/VilleDeMacon;https://twitter.com/villedemacon Ancienne cathédrale des évêques de Mâcon construite à l’époque romane puis embellie à l’époque gothique, l’église Saint-Vincent souffre dès l’origine de défauts de construction. Sa fragilité conduit finalement à sa démolition partielle en 1798. Seuls les deux tours et le narthex subsistent, laissant aux visiteurs la liberté d’imaginer ce patrimoine grâce à une maquette. Le Musée lapidaire a été aménagé dans le narthex. Beau tympan à l’iconographie très rare (XIe siècle) gare de Mâcon-ville et gare TGV Mâcon-Loché. Centre-ville, Voies navigables (la Saône). A 6 et A 40.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© S. Pelletier, Ville de Mâcon